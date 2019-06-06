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الخميس 06/يونيو/2019 - 12:05 م

"آبي" يزور إيران وسط توترات في الخليج العربي

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
وكالات
dostor.org/2655490

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي القيام بزيارة لمدة يومين إلى إيران بداية من 12 يونيو الجاري، وسط التوترات المتزايدة في الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران بسبب اتفاق نووي دولي، وفقا لما قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس.

وخلال اجتماع للجنة التوجيهية لمجلس النواب، تقرر بشكل مؤقت أنه وسط التوترات في المنطقة، سوف يزور آبي إيران، في حين يعتقد رئيس الوزراء أنه قد يساعد في تهدئة الوضع، حيث إن اليابان لديها علاقات ودية مع كل من واشنطن وطهران.

ووفقا للخطوط العريضة للخطة، سوف يلتقي آبي المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وخلال المحادثات، من المحتمل أن يؤكد رئيس الوزراء الياباني أمل بلاده أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي الدولي الذي وقع عام 2015 بين طهران والقوى العظمى الست.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي وعاود فرض عقوبات على طهران والتي كانت رفعت وفقا لاتفاق 2015.

وقبل زيارة آبي، قالت مصادر حكومية إن وزير الخارجية الياباني تارو كونو سوف يزور إيران لعقد محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

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