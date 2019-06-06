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الخميس 06/يونيو/2019 - 12:05 م

خارجية البرلمان: آن الأوان لوضع آلية دولية لمواجهة الإرهاب

النائب إبراهيم عبدالوهاب
النائب إبراهيم عبدالوهاب
محمد الشريف
dostor.org/2655489

يرى النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى تكاتف دولى لمواجهتها والقضاء عليها، بعد أن استشرى وأصبح الجميع فى غير مأمنٍ من شروره، وهو التهديد الأول لمساعى تحقيق التنمية، الأمر الذى يستلزم تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التى تمارس الإرهاب، أو الدول التى تغض الطرف عنه، بل فى حالات فجة تقوم بدعمه كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية.

وأوضح النائب- في بيان أصدره منذ قليل- أن مصر أول من نبهت لمخاطر الإرهاب وعانت منه سنوات وما زالت، وهي تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، وفقدت المئات من خيرة أبنائها، وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي، لذا آن الأوان ليتحمل الجميع مسئولية المواجهة.

وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: أبدًا لن تنال هذه الشرذمة من مصر، فقد عقد شعبها العزم على أن يسحق تحت أقدامه كل من يريد جذبة للوراء أو يعوقه عن مواصلة مسيرة التنمية.

كما شدد على أنه لا سبيل للقضاء على وباء الإرهاب اللعين إلا بالمواجهة الشاملة، بما فى ذلك التصدى بحزم لكل داعميه بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن، لافتًا إلى أنه يتعين وضع آلية حاسمة للتعامل مع هذه الظاهرة، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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