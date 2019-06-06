الثلاثاء.. افتتاح معرض "الجانب الآخر من النيل"

يفتتح بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية٬ في الفترة من 11 إلي 25 يونيو الجاري٬ معرض "علي الجانب الآخر من النيل" وذلك في قاعات عرض: مارجو فيون، فيوتشر، ليجاسي، ماريوت، أرمينيان وهوارد" التابعة لمركز التحرير.



على الجانب الآخر من النيل معرض فنون بصرية٬ لإحدى عشر فنان مصري، ذو خلفيات فنية متعددة، يمثلون باختلافاتهم وتوجههم الفني جزء من حركة الفن المعاصر كفاعلين في المشهد الثقافي والفني محليًا ودوليًا، الرابط بينهم في هذا المعرض هو شغف الإختيار لفنانين وفنانات ذات تجارب واضحه ومتماسكة خارج سياق المؤسسة الرسمية.



ويشارك في المعرض الفنانون: أحمد الشاعر، أحمد ناجي، أحمد شوقي حسن، علاء عبد الحميد، إيمان الشقيري، لينا أسامه، مريم فريد، مريم خليل، مهري خليل، مصطفى البنا، سيد واكد.