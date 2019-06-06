البحرية الليبية تعلن إنقاذ 82 مهاجرا شمال شرق طرابلس

أعلنت البحرية الليبية اليوم الخميس، أن دورية لخفر السواحل تمكنت من إنقاذ 82 مهاجرا شمال شرق العاصمة طرابلس.



وقال المتحدث باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم لوكالة أنباء "شينخوا"، إن "دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 82 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي محطم ونصفه غارق في المياه".



وتم إنقاذ المهاجرين، وهم من جنسيات أفريقية، على بعد حوالي 60 ميلا شمال شرق طرابلس.



وجرى نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدة الانسانية والطبية لهم قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة جنزور غرب طرابلس.



وترتفع وتيرة الهجرة عبر البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا مع دخول فصل الصيف واستقرار العوامل الجوية خاصة أمواج البحر.



وتم إنقاذ أكثر من 1200 مهاجر من قبل البحرية الليبية في مايو الماضي، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.