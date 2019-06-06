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الخميس 06/يونيو/2019 - 12:04 م

حركة تداول السفن بميناء دمياط

حركة تداول السفن
حسام فهمي
dostor.org/2655486

استقبل ميناء دمياط اليوم الخميس، سفينتى حاويات وسفينة بضائع عامة، بينما غادر سفينة بضائع عامة.

كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار اتمام إجراءات الدخول.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176587، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53978 طنا.

والجدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض قد عقدت اجتماعا موسعا مطلع هذا الأسبوع لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك توجيه الأجهزة المختلفة بالتأكد من توافر الاحتياجات التموينية وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية وكذلك تعزيز الخدمات المختلفة وتحقيق السيولة المرورية خاصة بمدينة رأس البر.

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