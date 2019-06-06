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اقتصاد
الخميس 06/يونيو/2019 - 12:04 م

الاحتياطي الفدرالي: عدم اليقين التجاري يثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي

الاحتياطي الفدرالي:
وكالات
dostor.org/2655485

أظهر تقرير صدر الخميس عن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن الولايات المتحدة شهدت نموا اقتصاديا "متوسطا" في الفترة من أبريل إلى منتصف مايو، في حين تثقل التوترات التجارية على نحو متواصل كاهل أكبر اقتصاد بالعالم.

وقال الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) في أحدث نسخة من تقرير ((بيج بوك)) - ((الكتاب البيج))- والذي يتناول مراجعة اقتصادية مرحلية، إن "النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة متوسطة إجمالا من أبريل إلى منتصف مايو".

ويتضمن التقرير عدة تقارير اقتصادية من 12 دائرة فدرالية، حيث تخضع كل منها لرقابة مصرف إقليمي تابع لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

وبحسب التقرير، فإنه مع عدم تسوية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات أخرى، فإن العديد من الدوائر الفدرالية أشارت إلى شواغل متزايدة لدى الأعمال التجارية المحلية.

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