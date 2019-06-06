الإثنين.. بدء توزيع الأسهم المجانية لمستثمري " الدلتا للتأمين"

ينهتى الاحد المقبل الحق في توزيع الأسهم المجانية لحملة اسهم شركة الدلتا للتأمين والناتجة عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100 إلى 120 مليون جنيه، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو.



وكانت الجمعية العادية أقرت في أكتوبر الماضي توزيع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية، عن أرباح العام المالي 2017-2018 لزيادة رأس المال، من 100 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه.



والزيادة موزعة على 5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيه للسهم الواحد مسددة بنسبة 100% من حصة المساهمين في أرباح العام المالي المنتهى في يونيو الماضي.



يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 56.58 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 46.17 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 51.7 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 39.51 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.