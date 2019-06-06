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الخميس 06/يونيو/2019 - 01:57 م

عامان على المقاطعة.. استمالات قطرية ومواقف مصرية ثابتة

عامان على المقاطعة..
ألفت الكحلي
dostor.org/2655474

"لن يكون هناك استعادة للعلاقات مع قطر قبل أن يكون هناك تغييرًا ملموسًا في سياستها".. هكذا حدد وزير الخارجية سامح شكري، خلال تصريحات سابقة له، موقف دول الرباعي العربي ومن بينهم مصر، تجاه الأزمة القطرية التي بدأت في الخامس من يونيو عام 2017، واستمرت لعامين حتى الآن، كما أكد أن الموقف المصري واضح فيما يتعلق بعلاقتها بقطر والعودة مشروطة بوجود تغيرات ملموسة في السياسات القطرية الخارجية بحيث لا تأتي بآثار سلبية على المصالح المصرية وشعبها.

وتشدد مصر على التزام دول الرباعي العربي بضرورة استجابة قطر للمطالب الـ13، التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في إطار اتهام الدوحة بدعم الإرهاب، وذلك وسط تأكيدات من دول الرباعي العربي بأنها لم ترصد حتى الآن أي تغيرات في الموقف القطري، وإنما المزيد من المواقف المناوئة والتدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية لاسيما التطورات في ليبيا، وكذلك استخدام قناة الجزيرة القطرية سلاحًا إعلاميًا موجهًا لبث الفتنة ضد الدول العربية وتضليل الحقائق بها، ولعل الموقف السوداني الأخير بوقف مكتب القناة ابلعاصمة الخرطوم هو أبرز دليل على استمرار السياسات القطرية التى تستهدف أمن الدول العربية.

وقبل عامين، أعلنت مصر من خلال وزارة الخارجية فى بيان رسمي لها قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل اصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لاثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وايواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الارهابية في سيناء، فضلًا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الامة العربية ومصالحها.

كما أعلنت مصر غلق أجواءها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصًا على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالاجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الاجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة.

وشهد العامين الماضيين عدد من محاولات الاستمالة القطرية لمصر ظهرت في عدة تصريحات كان أبرزها تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، الذي أكد استعداد بلاده لسد الفجوة فى العلاقات مع مصر، كما ذكر وزير الدفاع القطري خالد العطيه أن قطر حاولت عدة مرات تقريب وجهات النظر مع مصر.

◄لماذا ظل الموقف المصري ثابتًا على الرغم من تلك المحاولات؟
أكدت مصر في أكثر من مناسبة على أن الاستجابة للمطالب الـ 13 هو شرط أساسي للجلوس على طاولة الحوار مع قطر، ويأتي على رأس هه المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران ومغادرة عناصر الحرس الثورى الأراضى القطرية، والإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية الجارى إنشائها بالدوحة ووقف أى تعاون عسكرى مع تركيا، فضلًا عن إعلان قطع علاقاتها مع كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان وداعش والقاعدة وحزب الله، ويقاف التمويل القطرى لأى أفراد أو منظمات إرهابية، والمدرجون ضمن قوائم الإرهاب فى الدول الأربع، وتسليم جميع العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدول الأربع وعدم إيواء أى عناصر أخرى مستقبلا، وإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها.

وفي إطار عدم الالتزام القطري بالمطالب الـ 13، فإن مصر تتجاهل كافة المحاولات القطرية التى تسعى إلى تصفية الأجواء في الظاهر، بينما تستمر في الباطن بسياستها التي تضر بالأمن القومي لمصر والدول الأخرى، فضلًا عن استمرار إيواء قيادات التنظيم الإخواني، داخل الدوحة، وحصول بعضهم على الجنسية القطرية وعلى رأسهم المصري الأصل يوسف القرضاوي الذي تستخدمه الدوحة للهجوم على الدول العربية.

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