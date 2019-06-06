ولادة أول باندا عملاقة هذا العام في الصين

وضعت باندا عملاقة تربى في الأسر أول مولود هذا العام، في مدينة تشينجدو حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم الخميس.



وهذا هو أول صغير باندا يربى في الأسر يولد على مستوى العالم خلال 2019.



ولدت أنثى الباندا الصغيرة التي يبلغ وزنها 166.8 جرام يوم الأربعاء، في مركز أبحاث تشينغدو لتربية الباندا العملاقة، وفقا للمركز.



وكانت عملية الولادة سهلة. وصرخت الباندا المولودة حديثا بصوت عال، بينما أرضعت الأم جي لي مولودتها بشكل جيد، وفقا للمركز.



وكانت هذه ثاني حالة ولادة لجي لي التي ولدت في تشينغدو عام 2007.



بلغ عدد الباندا التي تعيش في الأسر 548 على مستوى العالم في نوفمبر العام الماضي. ويعيش أقل من 2000 باندا في البرية، وأغلبها في مقاطعتي سيتشوان وشنشي.