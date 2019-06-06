القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
تكنولوجيا
الخميس 06/يونيو/2019 - 11:06 ص

Xiaomi تكتسح سوق الهواتف الذكية بجهاز مميز

Xiaomi تكتسح سوق
وكالات
dostor.org/2655403

استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات Xiaomi مؤخرا هاتف Redmi Note 7، الذي اكتسب شهرة واسعة خلال زمن قياسي.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-نظام تشغيل Android 9.0 (Pie)، مع واجهات MIUI 10.3.

- معالج ثماني النوى Qualcomm Snapdragon 660.

- معالج رسوميات Hexagon 680.

- ذاكرة وصول عشوائي 34 جيجابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية بسعة 3264128 جيجابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات (microSDHCXC).

- شاشة بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض (23401080) بيكسل، محمية بزجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

- كاميرا أساسية ثنائية العدسة، بدقة (48+5) ميجابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.

- منفذين لبطاقات الاتصال nanoSIM.

- مستقبل لإشارات الراديو FM.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- هيكل مقاوم للماء والغبار.

- ماسح لبصمات الأصابع.

- الأبعاد: 159758 ملم.

- الوزن: 186ج.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

اكتشف ما سيحصل لو توقف فيسبوك عن العمل نهائيا

منذ 5 شهر

السعادة VS الإنترنت.. دراسة: التكنولوجيا تصيب البشر بالتعاسة والاكتئاب

منذ 10 شهر

"واتس آب" تبدأ خطط "التربح من الرسائل"

منذ 11 شهر

"إنستجرام" يضيف خاصية محادثة الفيديو

منذ سنة

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منذ سنة و نصف

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

الآن

استعدادا لأمم إفريقيا.. معسكر المنتخب ينطلق اليوم ببرج العرب

الحصبة تكسر حاجز الألف إصابة فى أمريكا

متاعب نيمار لا تتوقف.. "إصابة مرعبة" قبل كوبا أمريكا

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 6 يونيو 2019

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. سوهاج تشيع جثامين "شهداء سيناء"

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

صلاح يفتح شهية كلوب لضم مهاجم أفريقي

رودريجو مورينو يقترب من الانضمام لبرشلونة بـ120 مليون يورو

غرامات مالية بحق الحسناء التي أوقفت نهائي أبطال أوروبا

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

شاهد.. سوهاج تشيع جثامين "شهداء سيناء"

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

الرئيس نيوز

وزير الخارجية الإثيوبي يشدد على الحاجة لتعزيز العلاقات مع مصر

بالتعاون مع الإنتاج الحربي.. ميكنة الضرائب العقارية

خلال أيام .. كوكب ضخم يقترب من الأرض مصحوباً بـ "قمر الفراولة"

"أيمن شوشة".. قصة الشامت في "شهداء العيد".. ومطالبات بترحيله

وزارة التخطيط تستعرض موقف ميكنة خدمات نيابات المرور

كشكول

وزير التعليم العالي يعلن صدور القرار الجمهوري لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

رؤساء لجان الثانوية العامة يتسلمون المقرات الامتحانية اليوم

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية للجان الامتحانات اليوم

رئيس جامعة بني سويف يعلن فوز كريم صابر بجائزة أفضل بحث بمؤتمر هامبورج بألمانيا

جامعة سوهاج تدين حادث جنوب العريش الإرهابي وتنعي شهداء الوطن

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ولادة أول باندا عملاقة هذا العام في الصين

رؤية هلالي رمضان والعيد.. المشكلة والحل

الصين تتصدر العالم في عدد من الحدائق الجيولوجية العالمية

الصحة

باحثون يطورون هيدروجيل جديدة لعلاج مرض السكر من النوع الأول

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎