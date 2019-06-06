Xiaomi تكتسح سوق الهواتف الذكية بجهاز مميز

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، إقبالًا من أهالي الإسكندرية، وزائريها منذ الصباح الباكر، للاستمتاع بأجواء البحر، والهروب من ارتفاع درجة الحرارة. وكانت قد أعلنت ...