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الخميس 06/يونيو/2019 - 11:05 ص

محافظة الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد تحسبا للتقلبات الجوية

محافظة الوادي الجديد
أ ش أ
dostor.org/2655402

رفعت محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية تحسبا لتقلبات الحالة الجوية بعد تعرض المحافظة لعاصفة ترابية تسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة وفي مداخل المدن والقرى، فضلا عن تعرضها لسقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد علي واحة الداخلة وبعض المناطق القريبة منها.

ورفعت الأجهزة المختصة بالمحافظة درجة الاستعداد، معلنة حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع أحداث نتيجة لذلك الطقس السيئ.

وبدورها، شددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادي الجديد على السائقين، وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ظل تلك الظروف المناخية السيئة، وعدم تجاوز السرعات المقررة؛ حفاظًا على سلامتهم، فيما تابعت غرف العمليات بالمحافظة تطورات الأحوال الجوية، ومستوى حدة العواصف الترابية التي تتفاوت قوتها في أنحاء المحافظة.

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