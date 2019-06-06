سامسونج تبيع 8 آلاف وحدة من أجهزة تلفزيون QLED 8K منذ بدء إنتاجها

باعت شركة سامسونج للإلكترونيات حوالي 8 آلاف وحدة من تلفزيون QLED 8K المتطور في كوريا الجنوبية على مدار فترة السبعة أشهر منذ بدء انتاجه، حسبما أظهرت بيانات الصناعة اليوم الخميس.



وقال مراقبو الصناعة، إن هذا الرقم يترجم تقريبا إلى أن الطراز يستحوذ على 1 % من سوق التلفزيونات الكورية الجنوبية خلال هذه الفترة. وطرحت شركة سامسونج تلفزيون QLED 8K في السوق في نوفمبر من العام الماضي.



وأضافوا أن الطلب على أجهزة التلفزيون عالية الدقة يتزايد في كوريا الجنوبية بعد تزايد شعبية شاشات العرض الكبيرة الحجم.



وقالت سامسونج للالكترونيات،إن حوالي 70% من المستهلكين الذين اشتروا أجهزة تلفزيون QLED 8K اختاروا طرازي 75 بوصة و82 بوصة.



وقال مسؤول من شركة سامسونج "يتمتع المزيد من الأشخاص بالمحتويات عالية الدقة عبر أجهزة تلفزيون كبيرة الحجم". "سيستمر الطلب في الزيادة خلال الفترة المقبلة".



وقال مراقبو الصناعة إن شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة الأخرى من المقرر أن تنضم أيضًا إلى المنافسة، حيث تخطط شركة سوني اليابانية وشركة إل جي إلكترونيكس المنافسة المحلية لشركة سامسونج لإنتاج تلفزيونات 8K في المستقبل القريب أيضًا.