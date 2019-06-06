"ماعت" تطالب بدعم مؤسسات الدولة خلال حربها في مواجهة الإرهاب

أدانت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين أمني غرب العريش فجر يوم الأربعاء الموافق 5-6-2019، مما أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين خلال الهجوم الإرهابي، فيما تم القضاء على 5 من العناصر الإرهابية المسلحة أثناء ملاحقة الجيش لهم بعد الهجوم.



وأعلنت المؤسسة عن خالص تعازيها لأسر شهداء الحادث الإرهابي الغاشم، الذي يستهدف زعزعة أمن الوطن واستقرار المواطنين، مؤكدة على تضامنها ودعمها الكامل مع مؤسسات الدولة خلال حربها على الإرهاب دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على سلامة أراضيه.



كما أكدت المؤسسة أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حق الحياة للمصريين، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



ومن جانبه دعا أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام المجتمع الدولي، إلى ضرورة الوقوف بجانب الدولة المصرية في حربها علي الإرهاب وذلك استنادًا إلى استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه حيث أنه يعد واحدا من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين.



كما أوضح "عقيل" أن العمليات الإرهابية في سيناء تمثل تهديد واعتداء صريح على حق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الشعور بالأمن الشخصي والحياة المستقرة بما يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الإرهاب لا وطن ولا دين له، وخير دليل على ذلك الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها أكثر من دولة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي منها دول تدعي أنها دول ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان.



وطالبت المؤسسة دول العالم والمنظومة الأممية بالتضامن لمواجهة الإرهاب والدول الداعمة له والراعية له والتي توفر لهم الملاذ الأمن والمنابر الإعلامية وتقدم لهم الدعم اللوجيستي والمعلوماتي والتدريبات، كما تحث المؤسسات الدولية بتحري الدقة والموضوعية والحيادية المهنية تجاه ملف الحقوق والحريات بمصر وخصوصًا في سيناء.