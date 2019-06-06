كوريا الجنوبية تحث على الوحدة بمناسبة يوم ذكرى شهداء الحرب

أكد الرئيس مون جيه رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الوطنية تتجاوز الأيديولوجية، حيث واجهت إدارته الليبرالية هجمات سياسية مستمرة بسبب نهجها تجاه كوريا الشمالية.



وقال الرئيس مون في خطابه بمناسبة يوم الذكرى الـ64 لشهداء الحرب في مقبرة سيئول الوطنية "عندما يتعلق الأمر بالوطنية، لا يوجد فرق بين المحافظين والليبراليين".



وذكر أن حب الوطن هو مسألة الاهتمام بمصير المجتمع الوطني، وليس حقوق مكتسبة أو مكاسب خاصة.



وأضاف، "أولئك الذين ينخرطون في المصالح الخاصة لا يكونون صادقين مع أي من الأسباب المحافظة أو الليبرالية".



يبدو أن الرئيس كان مدركا للانقسامات الأيديولوجية المزمنة بين الكوريين الجنوبيين. وإن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية الشيوعية المسلحة نوويا هي مصدر رئيسي للنزاع السياسي.



وشدد الرئيس مون على أن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية هما ثمرة الجهود المتضافرة التي يبذلها المحافظون والليبراليون على حد سواء.



وطلب من الناس تجنب "التطرف" ورؤية الوطنية ضمن حدود الفطرة السليمة والمعرفة لمجتمع متكامل.



وقال "نسعى للاستقرار في بعض الأحيان ونتغير في أوقات أخرى. وبعض القطاعات تختار الاستقرار والبعض الآخر منها تختار التغيير. أنا أحترم جميع أعمال الوطنية بغض النظر عما إذا كانوا من الأوساط المحافظة أو الليبرالية".



وأشار إلى أنه من واجب الدولة أن تتذكر مساهمات قدامى المحاربين وغيرهم من الوطنيين بغض النظر عما يحدث.



وقال، "اليوم أنا أفكر في الوطنية مرة أخرى هنا في المقبرة الوطنية وأتعهد ببذل كل جهد ممكن للوفاء بواجب الأمة لأولئك الذين قدموا تضحيات من أجل الوطن وعائلاتهم".