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الخميس 06/يونيو/2019 - 11:03 ص

صلاح يفتح شهية كلوب لضم مهاجم أفريقي

صلاح يفتح شهية كلوب
وكالات
dostor.org/2655395

وضع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنظاره على النجم الإيفواري ولاعب ليل الفرنسي نيكولاس بيبي، تحسبا لرحيل نجم الريدز محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن كلوب يرغب في الحصول على خدمات بيبي، والذي يقدر سعره بـ80 مليون يورو نظرا لتألقه في الموسم الفائت مع فريقه ليل في الدوري الفرنسي والذي قاده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، عن محاولة نادي إنتر ميلان في الحصول على خدمات صاحب الـ24 عاما حيث قدمت إدارة النيراتزوري عرضا وصلت قيمته إلى 70 مليون يورو، كما يرغب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بضمه لصفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الريدز على استعداد لرفع المقابل المادي إلى 80 مليون يورو، مع بنود وحوافز أخرى إضافية لضم اللاعب الإيفواري.

ونجح بيبي من تسجيل 22 هدفا مع ليل في الموسم المنقضي ليحتل وصافة هدافي الدوري الفرنسي خلف نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي والذي أحرز 33 هدفا.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية كشفت في تقرير لها أن صلاح البالغ 26 عاما أصبح مرغوبا من كبار أندية أوروبا وهي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي إضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني.

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