"دورى للمبتورين".. والراقص بالعكاز: حلم الطفولة تحقق

"بعد معافرة تمكنا من إنشاء أول دوري لكرة القدم للمبتورين، والمقرر إقامته بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية"، بتلك الكلمات بدأ محمود عبده، المحترف في صفوف بورصة سبور بالدوري التركي، الشهير بـ"الراقص بالعكاز" حديثه لـ"الدستور" عن أول دوري للمبتورين في مصر.



وتابع قائلًا: "تشارك في الدوري، 10 فرق كرة القدم مثل الدوري التركي وهى:-

1- فريق الابطال

2- فريق الاحلام

3- فريق النجوم

4- فريق التحدي

5- فريق العملائقه

6- فريق الارادة

7- فريق الفرسان

8- فريق الغزلان

9- فريق الموهبين

10- فريق الأمل".



وقال إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سيشهد انطلاق الدوري على ملعب مركز شباب الجزيرة، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم بينهم هشام حنفي، جمال حمزة، خالد بيبو، محمد زيدان وآخرين.



وأعرب لاعب فريق بورصة سبور بالدوري التركي عن سعادته لمساعدة بعض رجال الأعمال للبطولة منهم رامي فارس الراعي الرسمي العقاري للنادي الاهلي، مؤكدا أن حلمه منذ الصغر قد تحقق.