التضامن: 43% نسبة مشاركة النساء فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال اللواء عبدالحكيم حمودة، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إن برنامج دعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر دشنته الوزارة منذ عام 2007، ويقوم بتمويل مشروعات متناهية الصغر لصالح الفئات المستهدفة، من خلال برنامج تمويل القروض بالجمعيات لحوالي 270 جمعية تعمل على مستوى 23 محافظة، وتصل نسبة مشاركة النساء في تنفيذ المشروعات 43%، كما يصل متوسط قيمة القرض إلى 3400 جنيه.



وأضاف حمودة، أن برنامج الحد من الفقر تنفذه الجمعية منذ عام 1998 باتفاقية بين الجانب المصري والإيطالي لمحافظة الجيزة، وامتد ليشمل محافظات القاهرة الكبرى وهي (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، ويقوم على دعم جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالمبالغ التي تحتاج إليها لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى مشروعات تنموية تحتاجها البيئة المحلية حوالي 23 جمعية تعمل على مستوى 3 محافظات، وتصل نسبة مشاركة النساء في المشروعات إلى 57%، ويصل متوسط قيمة القرض إلى 3200 جنيه.



وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه في إطار العمل على تمكين المرأة من خلال المشروعات متناهية الصغر في المحافظات الأشد فقرًا وقعت المؤسسة بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك كريدي اجريكول مصر للتنمية بقيمة 6 ملايين جنيه، وفي إطار اهتمام المؤسسة بدعم مشروع" قرية واحدة منتج واحد " لدعم التجمعات الإنتاجية من خلال إقامة تحالفات إنتاجية وتوفير مصادر تسويقية طويلة الأجل، حصلت المؤسسة القومية على منحة قيمتها 150 ألف دولار من مؤسسة دروسوس لتطوير صناعة الفخار بقرية النزلة وصناعة الخوص بقرية الإعلام بمحافظة الفيوم.