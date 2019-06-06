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الخميس 06/يونيو/2019 - 10:57 ص

مراقب أمريكي: مصنع اليورانيوم الكوري الشمالي يشير إلى استمرار تشغيله

مراقب أمريكي: مصنع
وكالات
dostor.org/2655390

قال مراقب أمريكي، اليوم الخميس، إن المجمع النووي الرئيسي لكوريا الشمالية يظهر استمرار النشاط حول منشأة تخصيب اليورانيوم، مما يشير إلى استمرار العمليات في المصنع.

وقال موقع 38 نورث، وهو مشروع يديره مركز ستيمسون للأبحاث، إن صور الأقمار الصناعية التجارية الأخيرة تظهر حركة المركبات والمعدات والأفراد بالقرب من منشأة اليورانيوم في يونجذ بيون.

وأضاف على موقعه على الإنترنت، إنه بحسب ملاحظته، فإن النقل الدوري للمواد (على سبيل المثال، ربما لتوصيل النيتروجين السائل) استمر في مجمع تخصيب اليورانيوم بمرور الوقت، وهو ما يوفر مؤشرا جديدا على أن المجمع قيد التشغيل، وبالتالي فإنه من المرجح أيضا أنه ينتج يورانيوم مخصب"، مستشهدًا بصور الأقمار الصناعية من الأشهر الماضية وحتى يوم 28 مايو.

وقال "مع ذلك، ليس لدينا أي وسائل محددة لتحديد المستويات الفعلية للتخصيب أو إجمالي إنتاجية أجهزة الطرد المركزي التي تصل إلى 4000 جهاز طرد مركزي في هذا الوقت".

يذكر أن كوريا الشمالية صنعت أسلحة نووية من كل من البلوتونيوم واليورانيوم، مع تقدير البعض أن النظام يمتلك الآن ترسانة من 20 إلى 30 سلاحا نوويا.

ويأتي هذا التقرير وسط حالة من الجمود في المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج بهدف تفكيك برامج كوريا الشمالية للصواريخ النووية والبالستية مقابل تخفيف العقوبات.

في القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فبراير، عرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفكيك منشأة يونج بيون مقابل تخفيف العقوبات. لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق بعد أن فشل الجانبان في إيجاد أرضية مشتركة حول نطاق نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات.

في مارس، نقل المشرعون عن جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية قولهم إن منشآت تخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية استمرت في العمل بشكل طبيعي وفعلت ذلك قبل قمة فبراير أيضا.

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