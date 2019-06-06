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الخميس 06/يونيو/2019 - 10:56 ص

سكرتارية شباب العمال تشيد بنجاح الداخلية بالثأر لشهداء سيناء

سكرتارية شباب العمال
دعاء جابر
dostor.org/2655389

أشادت سكرتارية الشباب برئاسة محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والإعلام والطباعة، وأحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربي، بنجاح أبطال الداخلية في الثأر لشهداء كمين 14 شمال سيناء بقتل 14 إرهابيا في تبادل إطلاق نار بمدينة العريش.

هذا بعد البيان الذي أعلنته وزارة الداخلية في أنها تمكنت من تتبع مسار منفذي كمين العريش، والذي استشهد خلاله ضابط و7 أفراد من الشرطة، حيث رصدت القوات مسار منفذي الاعتداء على كمين العريش، وتم تحديدهم في منزل مهجور بدائرة قسم ثالث العريش. وقامت القوات بالتعامل معهم بعد تبادل لإطلاق النار، وتمكنت القوات من قتلهم جميعا وعدد 14 إرهابيا.

وأكدت أن الإرهاب الأسود يلفظ أنفاسه الأخير بعد النجاحات الأخيرة التي حققها أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية لتطهير أرض سيناء الحبيبة من الخونة والمرتزقة، وأن هذه العمليات لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارا على المضي قدما في بناء مصر الجديدة.

وطالبت وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بالرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار وعدم السعي وراء أي سبق كاذب على حساب مصلحة الوطن، كما نطالب بعدم الانسياق وراء آية فيديوهات مضللة أو كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعى والالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى في البند "18" والذي نص على عدم إذاعة آيه أخبار تخص القوات المسلحة والشرطة إلا من مصارها الرسمية، مطالبة بمساندة ودعم رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية البواسل في معركتهم المقدسة لتطهير الوطن من الخونة والمرتزقة.

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