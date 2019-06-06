انطلاق مؤتمر"سايفاي إفريقيا 2019" بمدينة طنجة المغربية غدًا

ينطلق غدًا الجمعة بمدينة طنجة المغربية مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع (سايفاي أفريقيا 2019)، والذي يستمر لمدة 3 أيام.



وينظم المؤتمر مركز الدراسات والأبحاث الهندي (ORF)، ومركز الدراسات والأبحاث الإفريقي (ORFA)، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وجامعة الرباط الدولية، وجهة طنجة تطوان الحسيمة.



ويشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء من مختلف دول العالم لمواكبة ما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور تكنولوجي إلى جانب هيمنة الذكاء الاصطناعي وانتشار الروبوت؛ حيث يهدف إلى دمج التكنولوجيا الناشئة في خطوة مهمة، وفق احتياجات القارة الإفريقية.



ويتم خلال المؤتمر مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا، أبرزها استكشاف الابتكارات المحلية وأنظمة حوكمة البيانات الناشئة، وأطر الحقوق الرقمية المتطورة، وتوسيع وسائل الإعلام الجديدة، وكذا آثار التقنيات الناشئة على النمو الاقتصادي والتنقل الاجتماعي والأمن القومي.



ومن المقرر أن يتم إطلاع المؤتمر على الخبرات والسياقات الإفريقية، لتجسيد نجاح القارة عبر التقنيات الناشئة، وتحديد مسار المستقبل الرقمي في المنطقة.



ويوفر المؤتمر فرصة فريدة للتفاعل مع الأفراد والمجتمعات من آسيا وإفريقيا، المستجيبون للفرص والتهديدات الرقمية، وسيضم العديد من الأصوات والممثلين الجدد، ما يجعله مختلفًا عن المناقشات والمحادثات في جميع أنحاء العالم، لا سيما مع وجود عدد من الشركاء البارزين بموضوع المؤتمر، كلجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا التعاون الرقمي الفريق الرفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من الشركاء الآخرين.



كانت النسخة الافتتاحية من برنامج "CyFy Africa" التي انطلقت العام الماضي قد ضمت أكثر من 100 متحدث، فضلا عن العديد من الحضور من 40 دولة؛ لمناقشة الفرصة الاقتصادية للفضاء الإلكتروني والقضايا الحساسة المتعلقة بالخصوصية والوصول الشامل، إلى جانب مناقشة سبل اعتماد آسيا وأفريقيا على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لإعادة تشكيل مجتمعاتهما.