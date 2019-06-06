القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
تكنولوجيا
الخميس 06/يونيو/2019 - 10:50 ص

الصين تمنح تراخيص لشبكة الجيل الخامس للاستخدام التجاري لشركات وطنية

الصين تمنح تراخيص
وكالات
dostor.org/2655379

منحت الصين الخميس تراخيص تجارية لتشغيل شبكة الجيل الخامس (جي 5) إلى أربع شركات محلية، لتقطع بذلك شوطا كبيرا في مسعاها لأن تصبح الرائدة في العالم في تكنولوجيا الاتصالات هذه وسط منافسة حامية من الولايات المتحدة.

توفر شبكة الجيل الخامس في تكنولوجيا الاتصالات نقلا أسرع للبيانات ويمكن أن تعزز تكنولوجيات مثل القيادة الذاتية والتشخيص الطبي عن بعد والدفع عبر الهاتف.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن مزودي الاتصالات المملوكين من الدولة، تشاينا تلكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم وتشاينا برودكاستينغ نتوورك كوربوريشون، حصلوا على تراخيص لتشغيل شبكة الجيل الخامس لخدمات الاتصالات الرقمية النقالة.

وقال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مياو وي "بعد إصدار تراخيص الجيل الخامس، سنواصل دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة الفاعلة في سوق الجيل الخامس الصيني، والسعي لتطوير مشترك لشبكة الجيل الخامس الصينية وتشارك إنجازات تطوير الشبكة".

وشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من الشركات الرائدة عالميا في تطوير هذه الشبكة. لكن طموحاتها واجهت تحديًا من الولايات المتحدة التي حضت دولا أخرى على استبعاد الشركة بسبب مخاوف من احتمال استخدام أجهزة الاستخبارات الصينية معداتها.

وتعليقا على الإعلان قالت هواوي إنها ستقدم "الدعم الكامل" للمشغلين الصينيين في بناء الشبكة.
وكتبت هواوي على موقع ويبو "نعتقد أنه في المستقبل القريب ستقوم شبكة الجيل الخامس الصينية بقيادة العالم".

وقال مصنّع هواتف صيني آخر هو فيفو، إن هواتفه العاملة بشبكة الجيل الخامس جاهزة لاختبار الشبكة وستطرح للبيع فور إتمام التجارب.

ومنعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأميركية في أيارمايو من بيع مكونات عالية التقنية إلى مجموعة هواوي لاسباب تتعلق بالأمن القومي، ومنحتها لاحقا 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.

وردت الصين بالإعلان أنها ستصدر من جهتها قائمة "كيانات غير موثوق بها".

ووقعت هواوي مع شركة الاتصالات الروسية إم.تي.إس الأربعاء اتفاقا لتطوير شبكة الجيل الخامس في روسيا في غضون العام القادم، وذلك على هامش لقاء بين الرئيسين الصيني شي جينبينج والروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

ووقعت هواوي مسودة اتفاق مع الاتحاد الإفريقي يتضمن التعاون في اتصالات شبكة الجيل الخامس.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

اكتشف ما سيحصل لو توقف فيسبوك عن العمل نهائيا

منذ 5 شهر

السعادة VS الإنترنت.. دراسة: التكنولوجيا تصيب البشر بالتعاسة والاكتئاب

منذ 10 شهر

"واتس آب" تبدأ خطط "التربح من الرسائل"

منذ 11 شهر

"إنستجرام" يضيف خاصية محادثة الفيديو

منذ سنة

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منذ سنة و نصف

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

الآن

استعدادا لأمم إفريقيا.. معسكر المنتخب ينطلق اليوم ببرج العرب

الحصبة تكسر حاجز الألف إصابة فى أمريكا

متاعب نيمار لا تتوقف.. "إصابة مرعبة" قبل كوبا أمريكا

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 6 يونيو 2019

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. سوهاج تشيع جثامين "شهداء سيناء"

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

صلاح يفتح شهية كلوب لضم مهاجم أفريقي

رودريجو مورينو يقترب من الانضمام لبرشلونة بـ120 مليون يورو

غرامات مالية بحق الحسناء التي أوقفت نهائي أبطال أوروبا

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

شاهد.. سوهاج تشيع جثامين "شهداء سيناء"

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

الرئيس نيوز

بعد شهرين من منعها في مصر .. شيرين تشدو باللهجة اللبنانية

وزير الخارجية الإثيوبي يشدد على الحاجة لتعزيز العلاقات مع مصر

بالتعاون مع الإنتاج الحربي.. ميكنة الضرائب العقارية

خلال أيام .. كوكب ضخم يقترب من الأرض مصحوباً بـ "قمر الفراولة"

"أيمن شوشة".. قصة الشامت في "شهداء العيد".. ومطالبات بترحيله

كشكول

وزير التعليم العالي يعلن صدور القرار الجمهوري لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

رؤساء لجان الثانوية العامة يتسلمون المقرات الامتحانية اليوم

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية للجان الامتحانات اليوم

رئيس جامعة بني سويف يعلن فوز كريم صابر بجائزة أفضل بحث بمؤتمر هامبورج بألمانيا

جامعة سوهاج تدين حادث جنوب العريش الإرهابي وتنعي شهداء الوطن

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ولادة أول باندا عملاقة هذا العام في الصين

رؤية هلالي رمضان والعيد.. المشكلة والحل

الصين تتصدر العالم في عدد من الحدائق الجيولوجية العالمية

الصحة

باحثون يطورون هيدروجيل جديدة لعلاج مرض السكر من النوع الأول

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎