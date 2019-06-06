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الخميس 06/يونيو/2019 - 10:50 ص

المالية: بدء إجراءات ميكنة "الضرائب العقارية" بهدف التيسير على المواطنين

المالية: بدء إجراءات
حسن كامل
dostor.org/2655378

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك مشروعًا لميكنة «الضرائب العقارية»، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، فى مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، خلال الفترة القادمة وحتي 3062020، على أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التى تُقدرها مصلحة الضرائب العقارية.. موضحًا أن هذا المشروع يُسهم فى تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير الحصول على الخدمة وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية؛ بما يُمكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقا للقانون من أى مقر، بعيدًا عن أى تكدس.

من ناحيتها، قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن نظام الميكنة يهدف إلى التيسير على المواطنين وتهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة لهم، من خلال رفع كفاءة المأموريات والمناطق بالمحافظات، بحيث يتم تحديث منظومة العمل باستمرار، وميكنتها، والاستفادة من أحدث سبل التكنولوجيا العالمية.. مشيرة إلى أنه تم تطوير ١٥٠ مأمورية، واستحداث مقرات جديدة، حيث يمكن سداد الضريبة العقارية من خلال: مصلحة الخزانة العامة، وثلاثة منافذ «كرفانات» بشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، ومنفذين فى مرسى مطروح، ومنفذين بالعين السخنة، ومنفذ ببرج العرب بالإسكندرية.

وأوضحت أنه تم السماح لملاك العقارات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، والساحل الشمالى، الذين يقيمون بالقاهرة بسداد الضريبة المستحقة عليهم، نقدًا أو بشيكات بالمقر الرئيسى لمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، لافتة إلى أنه يمكن لمن لم تتحدد قيمة الضريبة المستحقة على وحداتهم، سداد مبلغ تحت الحساب، لحين التقدير الضريبى النهائى، بعد معرفة القيمة التقريبية من خلال الوحدات المماثلة المجاورة، ويمكن تقسيط الضريبة المستحقة لعام ٢٠١٩، على دفعتين بحيث يتم سداد القسط الأول قبل نهاية يونيه الحالى، والقسط الثانى قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه يجب على ملاك الوحدات السكنية المعفاة، التى يتم تقديرها بأقل من مليونى جنيه، وتُمثل سكنًا خاصًا، أن يتقدموا بطلب للحصول على الإعفاء.. موضحة أنه يمكن معرفة قيمة الضريبة العقارية المطلوب سدادها من خلال استيفاء «نموذج بيانات» عبر الموقع الإلكترونى: «http:enquiry.rta.gov.eg»، وهناك مركز اتصال رئيسى بخط تليفون مباشر وأربعة خطوط فرعية برقم:«0235317323»؛ للرد على كل الاستفسارات.

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