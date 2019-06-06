القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
رياضة
الخميس 06/يونيو/2019 - 10:48 ص

رودريجو مورينو يقترب من الانضمام لبرشلونة بـ120 مليون يورو

رودريجو مورينو يقترب
أ ش أ
dostor.org/2655376

فتح نجم نادي فالنسيا رودريجو مورينو، الباب أمام رحيله عن صفوف "الخفافيش" والانتقال لصفوف برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم البرازيلي رودريجو مورينو بالانتقال إلى برشلونة، في ظل سعي العملاق الإسباني للتعاقد مع مهاجم جديد.

وفي مقابلة مع (راديو ماركا)، قال رودريجو "لست قلقًا بشأن مستقبلي، لقد تحدثت مع مدير النادي، لا يمكن تأكيد رحيلي أو استمراري حتى الآن أريد الاحتفال بما حققته مع الفريق بعد حصد لقب كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة".

وحول مفاوضات برشلونة، علق "إذا كانوا يتحدثون عنك، يجب عليك أن تكون سعيدًا وتشعر بالرضا عن نفسك، لأن هذا يعني أنك تسير في الطريق الصحيح وتنمو كلاعب كرة قدم".

وتشير التوقعات إلى أن فالنسيا لن يتخلى عن خدمات رودريجو، بأقل من 120 مليون يورو؛ ما يدفع برشلونة لإدخال لاعب ضمن الصفقة، والأقرب هو الحارس الهولندي ياسبر سيليسين.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

الآن

استعدادا لأمم إفريقيا.. معسكر المنتخب ينطلق اليوم ببرج العرب

الحصبة تكسر حاجز الألف إصابة فى أمريكا

متاعب نيمار لا تتوقف.. "إصابة مرعبة" قبل كوبا أمريكا

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 6 يونيو 2019

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. سوهاج تشيع جثامين "شهداء سيناء"

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

صلاح يفتح شهية كلوب لضم مهاجم أفريقي

رودريجو مورينو يقترب من الانضمام لبرشلونة بـ120 مليون يورو

غرامات مالية بحق الحسناء التي أوقفت نهائي أبطال أوروبا

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

شاهد.. سوهاج تشيع جثامين "شهداء سيناء"

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

الرئيس نيوز

بعد شهرين من منعها في مصر .. شيرين تشدو باللهجة اللبنانية

وزير الخارجية الإثيوبي يشدد على الحاجة لتعزيز العلاقات مع مصر

بالتعاون مع الإنتاج الحربي.. ميكنة الضرائب العقارية

خلال أيام .. كوكب ضخم يقترب من الأرض مصحوباً بـ "قمر الفراولة"

"أيمن شوشة".. قصة الشامت في "شهداء العيد".. ومطالبات بترحيله

كشكول

وزير التعليم العالي يعلن صدور القرار الجمهوري لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

رؤساء لجان الثانوية العامة يتسلمون المقرات الامتحانية اليوم

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية للجان الامتحانات اليوم

رئيس جامعة بني سويف يعلن فوز كريم صابر بجائزة أفضل بحث بمؤتمر هامبورج بألمانيا

جامعة سوهاج تدين حادث جنوب العريش الإرهابي وتنعي شهداء الوطن

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ولادة أول باندا عملاقة هذا العام في الصين

رؤية هلالي رمضان والعيد.. المشكلة والحل

الصين تتصدر العالم في عدد من الحدائق الجيولوجية العالمية

الصحة

باحثون يطورون هيدروجيل جديدة لعلاج مرض السكر من النوع الأول

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎