رودريجو مورينو يقترب من الانضمام لبرشلونة بـ120 مليون يورو

فتح نجم نادي فالنسيا رودريجو مورينو، الباب أمام رحيله عن صفوف "الخفافيش" والانتقال لصفوف برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.



وارتبط اسم البرازيلي رودريجو مورينو بالانتقال إلى برشلونة، في ظل سعي العملاق الإسباني للتعاقد مع مهاجم جديد.



وفي مقابلة مع (راديو ماركا)، قال رودريجو "لست قلقًا بشأن مستقبلي، لقد تحدثت مع مدير النادي، لا يمكن تأكيد رحيلي أو استمراري حتى الآن أريد الاحتفال بما حققته مع الفريق بعد حصد لقب كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة".



وحول مفاوضات برشلونة، علق "إذا كانوا يتحدثون عنك، يجب عليك أن تكون سعيدًا وتشعر بالرضا عن نفسك، لأن هذا يعني أنك تسير في الطريق الصحيح وتنمو كلاعب كرة قدم".



وتشير التوقعات إلى أن فالنسيا لن يتخلى عن خدمات رودريجو، بأقل من 120 مليون يورو؛ ما يدفع برشلونة لإدخال لاعب ضمن الصفقة، والأقرب هو الحارس الهولندي ياسبر سيليسين.