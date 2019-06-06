الذهب يصعد 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 622 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاعًا كبيرًا بلغت قيمته 4 جنيهات مستهل التعاملات، خاصة المقدمين على الزواج " شبكة العيد"، وسجل سعر عيار 21 نحو622 جنيهًا للجرام مقارنة بنحو 618 جنيهًا للجرام، حسب ما أكده نادي نجيب، عضو غرفة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.



وأضاف "نجيب" في تصريحات لـ"الدستور"، أن السبب في ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى استمرار صعود الأسعار العالمية لأوقية الذهب، والتي ارتفعت بنسبة 0.3% لتسجل 1330 دولارًا، مشيرًا إلى أن موسم عيد الفطر يشهد إقبالا كبيرًا على شراء الذهب من قبل المصريين بسبب الزواج والمعايدة خلال هذا العيد المبارك.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل 533.25 جنيه.



عيار 21 سجل 622 جنيها.



عيار 24 سجل 710.25 جنيهات.



الجنيه الذهب 4976 جنيها.



أوقية الذهب 1330 دولارًا.



وفي نفس السياق، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنه بدءًا من 10 يونيو المقبل ستطبق تعريفات جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات من المكسيك، حتى يتم وقف الهجرة غير الشرعية.



وتتجه أسعار الذهب لتسجيل أول مكاسب شهرية في 3 أشهر، كما تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.