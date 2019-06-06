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اقتصاد
الخميس 06/يونيو/2019 - 10:44 ص

النفط يرتفع فوق مستويات يناير

النفط يرتفع فوق مستويات
وكالات
dostor.org/2655372

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر في الجلسة السابقة، لكن المعنويات تظل ضعيفة مع استمرار تعرض الأسواق لضغوط من جراء ارتفاع الإمدادات الأميركية وتعثر الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق 60.79 دولار للبرميل، بزيادة 16 سنتا أو 0.3 بالمئة عن سعر إغلاق الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 51.84 دولار للبرميل، مرتفعا 16 سنتا أو 0.3 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

وكان برنت والخام الأميركي بلغا أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير، الأربعاء، عند 59.45 و50.60 دولارا للبرميل على الترتيب، وسط ارتفاع مخزونات الخام وإنتاج قياسي في الولايات المتحدة وبدء تضرر الطلب على الطاقة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وارتفع إنتاج الخام الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 12.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة ليزيد 1.63 مليون برميل يوميا منذ مايو 2018.

وفي ظل ارتفاع الإنتاج، قفزت مخزونات الخام التجارية الأميركية 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، لتصل إلى 483.26 مليون برميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017.

ومع وفرة الإمدادات رغم تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، يتوقف الكثير على الطلب.

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