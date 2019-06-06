روسيا: تأجيل اجتماع الدول المشاركة في صفقة "أوبك+"

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، تأجيل اجتماع الدول المشاركة في صفقة (أوبك+) إلى الثاني من يوليو المقبل.



وأكد نوفاك - أن وزارة الطاقة الروسية لم تغير توقعات إنتاج النفط في عام 2019، بفعل حادثة خط أنابيب (دروجبا)، قائلًا في هذا الصدد: "لم تتغير توقعاتنا بعد.. وفي حال طرأت أي تغييرات الآن، سنكون قادرين على توفير تجديد للموارد بحلول نهاية العام".



يذكر أن موعد اجتماعات منظمة (أوبك) و(أوبك +) تم تحديده بداية الأمر يومي 25 و26 يونيو على التوالي، وخُططت الاجتماعات من أجل تحديد مصير صفقة فيينا، بما في ذلك إمكانية تمديدها إلى النصف الثاني من 2019، وفي ذات الوقت، أفادت العديد من الصحف الي انه، في أواخر شهر مايو الماضي، بأن المنظمة تدرس إمكانية تأجيل اجتماعات يونيو إلى أوائل يوليو.



وكان اجتماع لجنة المتابعة الوزارية (أوبك+)، الذي عقد في منتصف مايو بمدينة جدة السعودية، قد انتهى دون توصيات محددة بشأن مصير صفقة خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من هذا العام، لكن البيان الختامي ذكر أن المنظمة ستواصل التعاون، وأنه من المنتظر أن تجري اجتماعات وزارية لدول (أوبك) و(أوبك+) في يونيو بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث ستقرر الدول الأعضاء والمشاركة الآفاق المستقبلية للصفقة.