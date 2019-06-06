محافظ الغربية يتفقد فرق تأمين أماكن تجمعات المواطنين

واصل أبناء محافظة الغربية احتفالاتهم بثاني أيام العيد وسط إجراءات أمنية، حيث فتحت حدائق (الأمل) بالمحلة والأندلس بطنطا وكفر الزيات أبوابها للمواطنين بالمجان، كما شهدت قناطر (دهتورة) بزفتى وفرعا نهر النيل بكفر الزيات وبسيون وبحر شبين بالمحلة إقبالا كبيرًا من المواطنين، كما فتحت مراكز الشباب أبوابها للمواطنين للاستمتاع بالعيد داخلها مع تنظيم برامج ترفيهية.



ومن جانبه، قام اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بتفقد فرق تأمين أماكن تجمعات المواطنين والأكمنة الثابتة والمتحركة وفرق تأمين جميع الحدائق والمنتزهات لمتابعة الموقف والاطمئنان على توفير الخدمات الأمنية للمواطنين.



فيما أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية انتشار سيارات الإسعاف بأماكن تجمعات المواطنين ورفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.