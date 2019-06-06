الغردقة تشهد إقبالا كبيرا بثاني أيام عيد الفطر

شهدت الشواطئ العامة والمنتزهات بمدينة الغردقة، إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر، حيث توافد المئات منذ صباح اليوم على الشواطئ العامة، وشاطئ النادي الاجتماعي، ونادي الرياضات البحرية، لقضاء ثاني أيام العيد علي الشواطئ.



بجانب الازدحام الذي تشهده مناطق ممشى النصر السياحي بشمال الغردقة وممشى شارع شيري وممشى المركز السياحي بجنوب الغردقة، بجانب توافد رحلات منتظمة لرحلة اليوم الواحد من المحافظات المجاورة، للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر.



وكان محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله، وجه بزيادة أعداد المنقذين بكافة الشواطئ العامة والأندية الشاطئية ونشر وتعزيز الخدمات الأمنية بكافة المتنزهات مع تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، لمتابعة الاحتفالات وتكليف رؤساء المدن بالتواجد والمرور الميداني على كافة أماكن التنزه وحل المشاكل أمام المواطنين وتوفير سبل الراحة لاستمتاع المواطنين بأيام العيد.