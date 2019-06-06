"روس نفط": بحلول 2040 سيزيد الاستهلاك بـ20 مليون برميل يوميا

أكد رئيس شركة "روس نفط" الروسية، إيجور سيتشين، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بشكل مضطرد بنحو 1 بالمئة سنويا وبحلول عام 2040 سيزيد الاستهلاك بنحو 20 مليون برميل يوميا.



وقال سيتشين، في إطار حلقة نقاش في منتدى بطرسبورج الدولي "سينمو الطلب على النفط بشكل مضطرد بنحو 1 بالمئة سنويا، ما يعني زيادة في الاستهلاك.. وبحلول عام 2040، سيزداد استهلاك النفط في العالم بحوالي 20 مليون برميل يوميًا".



ويعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2019، في مدينة سان بطرسبورج الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري.



ويعد المنتدى حدثا سنويا اقتصاديا روسيًا يُعقد منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومنذ ذلك الحين يقوم الرئيس بوتين بزيارة المنتدى سنويًا.



ويشارك في المنتدى بشكل أساسي، مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية بالإضافة إلى الساسة ورؤساء الحكومات والوزراء. ويسمّى منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، نظرًا لحجمه ومستوى المشاركين فيه.



يذكر أنه في العام الماضي، زار المنتدى نحو 17 ألف ضيف من 143 دولة.