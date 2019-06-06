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الخميس 06/يونيو/2019 - 10:31 ص

هاني باخوم يكشف تقاصيل تغيير بابا الفاتيكان للصلاة الربانية

هاني باخوم
هاني باخوم
مونيكا جرجس
dostor.org/2655360

كشف الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية بمصر، عن حقيقة تغييرالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان للصلاة الربانية بفرنسا.

وقال باخوم في تصريحاتًا له «في فرنسا منذ شهر ديسمبر ٢٠١٧ دخلت بالفعل الترجمة الجديدة للصلاة الربانية حيز التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا، والتي تعتمد النص كالتالي: “لا تدعنا ندخل في التجربة” بدلا من "لا تدخلنا في التجربة "، كما واكد موقع اخبار الفاتيكان نيوزفي ٥ ديسمبر ٢٠١٧، إن قداسة البابا فرنسيس في الفيديو السابع من السلسلة الصادرة حول الصلاة الربانية من إذاعة المجلس الأسقفي الإيطالي TV2000، شدد البابا على أنّ الترجمة الإيطالية “لا تدخلنا في التجارب” ليست جيدة، وأضاف بأنّ الفرنسيين قد غيّروا النص بترجمة “لا تدعنا ندخل في التجربة».

و أشار بيان صادر عن المونسنيور أوليفييه ريبادو دوماس، المتحدّث باسم مجلس الأساقفة في فرنسا بأنّ النسخة القديمة كانت قد دخلت حيّز التنفيذ منذ العام 1966، إنّ الصيغة القديمة لم تكن خاطئة بل تحدث الارتباك… تاركة الاعتقاد بأنّ الله يجرّب الإنسان طوعًا، لهذا شعر مفسّرو الكتاب المقدس بضرورة تبديل الأفعال بهدف التوضيح وقد تم تأكيد الترجمة الجديدة على يد مجمع العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار في روما.

وتابع: أيضا قام مجلس الأساقفة الإيطالي بتعديل الترجمة في جلسته ال ٧٢ عام ٢٠١٨ بنص لا تدعنا ندخل في التجربة، والان متروك للمجالس الأسقفية للدراسة ثم الاعتماد من المجمع المختص بالفاتيكان، ليس فقط الصلاة الربانية ولكن كل صلوات الطقوس الليتورجية، هذا حسب الإرادة الرسولية لقداسة البابا فرنسيس (المبدأ الأساسي) الصادرة بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠١٧.

وأضاف انه نه بالنسبة للكنائس الشرقية الكاثوليكية يتم دراسة الامر على نطاق أوسع ليشمل كل الدول العربية من خلال مجلس البطاركة الكاثوليك بالشرق الأوسط.

وأختتم الأب هاني باخوم فائلًا«الامر إذا لا يعني تغيير في الصلاة الربانية، ولكن تدقيق اكثر في الترجمة».

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