"شينخوا" و"تاس" تقيمان معرضا للصور بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لإقامة العلاقات الصينية - الروسية

أقامت وكالتا "شينخوا" و" تاس" للأنباء اليوم الخميس معرضا مشتركا للصور في موسكو بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.



وافتتح رئيس وكالة "شينخوا" تساي مينج تشاو والمدير العام لوكالة "تاس" سيرجي ميخائيلوف المعرض معا.



ونشرت الوكالتان، وهما صاحبتا تاريخ طويل وتمتلكان مجموعة ثرية من الصور، إجمالا 70 صورة، حيث ساهمت كل منهما بنصفها.



تظهر هذه الصور شراكة التنسيق الإستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد والتي تطورت لأعلى مستوى لها تحت القيادة الإستراتيجية لزعيمي الدولتين.



وتظهر الصور التفاعل بين كبار المسؤولين، والتعاون الاقتصادي والتجاري، والتبادلات الشعبية، وكذا مناسبات ثقافية.



وتظهر صور "شينخوا"، التي التقطت أقدمها عام 1952 وأحدثها في أبريل عام 2019، الصداقة التقليدية بين الشعبين، والانجازات التعاونية في مختلف المجالات، والصداقة والثقة المتبادلة بين كبار قادة البلدين، واللحظات المؤثرة للتبادلات بين الأشخاص العاديين من الدولتين.