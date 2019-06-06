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تقارير ومتابعات
الخميس 06/يونيو/2019 - 09:40 ص

المسلمون في أنحاء الصين يحتفلون بعيد الفطر

المسلمون في أنحاء
وكالات
dostor.org/2655297

شارك ملايين المسلمين من مختلف القوميات في الصين نظرائهم في أنحاء العالم في الاحتفال بعيد الفطر الذي صادف يوم 5 يونيو الجاري، نهاية شهر رمضان.

ففي منطقة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في شمال غربي الصين، حيث يقيم أكثر من 2.5 مليون مسلم، انضم ما وي لين البالغ من العمر 76 عامًا إلى السكان المحليين لأداء صلاة العيد في الصباح الباكر عند حوالي الساعة 8 صباحًا في مسجد بمدينة يينتشوان حاضرة المنطقة، حيث قال: " إن الأجواء الاحتفالية في كل مكان".

أما في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين، فيُعدّ عيد الفطر مهرجان رسميًا في المنطقة، حيث يتمتع المقيمون فيها بعطلة ليوم واحد، فضلا عن إعفاء السيارات الخاصة من رسوم الطرق السريعة خلال العطلة.

وقال ساووتجان أبوليم، إمام مسجد ليوداووان في مدينة أورومتشي حاضرة المنطقة: إنه تم تجديد المسجد بمرافق المياه والتدفئة وتكييف الهواء والإنترنت بفضل التمويل الحكومي، مضيفًا أن توفير بيئة أفضل، مكّن المسلمين من القيام بأنشطتهم الدينية بشكل أكثر راحة ويسرًا.

وتجمع الناس للاحتفال في الميدان أمام مسجد إدكاه في مدينة كاشجار بعد صلاة الفجر، ما أثار أجواء بهيجة عمت المكان.

وتعتبر مدينة كاشغار القديمة، مقصدًا سياحيًا شهيرًا لا يبعد عن المسجد المذكور. وهناك انشغلت شرامتيغولي باستقبال الزبائن في مطعمها الشعبي، حيث قالت: لطالما كان عيد الفطر موسم ذروة سياحية للعام، وقد أمضت وموظفوها (الراقصات والنادلون) المهرجان في المطعم لعدة سنوات.

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