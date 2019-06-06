التعليم الصينية تؤكد على بيئة سليمة لامتحان القبول الجامعي الوطني

أكدت وزارة التعليم اليوم الخميس على أهمية تهيئة بيئة سليمة لامتحان القبول الجامعي الوطني والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت.



وقالت الوزارة إنه يتعين على السلطات المحلية اتخاذ إجراءات للحد من التلوث الضوضائي وتقليل الاضطرابات للمشاركين في الامتحان ومنع وقوعضربات الشمس وانتشار الأمراض الوبائية.



كما طلبت الوزارة من الإدارات المحلية أن تكون مستعدة تماما لمواجهة حالات الطوارئ، بما فيها الأحوال الجوية القاسية أو الكوارث الطبيعية، خلال الامتحان.



وسيشارك أكثر من 10 ملايين طالب في جميع أنحاء البلاد في الامتحان هذا العام، الذي سيتزامن مع عطلة عيد قوارب التنين.



وطُلب من السلطات المحلية تعزيز إدارة المرور وتقديم المساعدة للمتقدمين للامتحان في حالة الاختناقات المرورية أو الحوادث.



ويعتبر الامتحان، المعروف باسم "قاوكاو"، أهم حدث للطلاب الصينيين، حيث تم الترحيب بها كنظام عادل لاختيار المواهب وتغيير مصير الأطفال من الأسر الفقيرة.