الصين تطلق سلسلة من فعاليات النشيد الوطني في المدارس الابتدائية والمتوسطة

أطلقت الصين سلسلة من الفعاليات لتعزيز النشيد الوطني للبلاد في المدارس المتوسطة والمدارس الابتدائية على مستوى البلاد.



وسيتم الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وفقا لنشرة مشتركة أصدرتها دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزارة التعليم الصينية واللجنة المركزية لعصبة الشبيبة الشيوعية الصينية.



وتستمر الفعاليات من أواخر مايو إلى نهاية أكتوبر، حتى يتعلم الطلاب كيفية غناء النشيد الوطني والمشاركة في مسابقات الغناء وسيتم إنتاج مقاطع فيديو لهم يرددون فيها النشيد والأغاني الوطنية الأخرى، حيث سيتم اختيار بعضها.



وينبغي على المدارس المتوسطة والمدارس الابتدائية في جميع أنحاء البلاد تعزيز تطبيع فعاليات رفع العلم وغناء النشيد، وينبغي للسلطات المحلية أن تبذل الجهود لبدء موجة حارة من غناء النشيد الوطني من خلال الفعاليات، من أجل خلق أجواء احتفالية غنية، حسب النشرة.