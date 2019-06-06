استطلاع: تراجع الدعم للحزب الليبرالي الكندي في المقاطعات الأطلسية

كشف استطلاع رأي جديد لمعهد "كوربريت ريسيرش اسوسيتس" الكندي، اليوم الأربعاء، عن تراجع الدعم للحزب الليبرالي الحاكم في المقاطعات الأطلسية بعدما فاز بـ 32 من أصل 32 مقعدا في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة.



وأوضح استطلاع الرأي أن الليبراليين يمتلكون نسبة 39% من التأييد في إحدى معاقل الحزب التقليدية، ويأتي حزب المحافظين في المرتبة الثانية بنسبة 36 في المائة، يليه حزب الخضر بنسبة 14%، وعاد الحزب الديمقراطي الجديد إلى المركز الرابع بنسبة 9%.



وشارك في الاستطلاع 1500 كندي في مقاطعات المحيط الأطلسي، والذي جري في الفترة من 6 إلى 24 مايو.



وفي نيو برونزويك، يتقدم حزب المحافظين الذي يقوده أندرو شير بثلاث نقاط (39% من نوايا التصويت) على الحزب الليبرالي، وهذه هي المقاطعة الأطلسية الوحيدة التي يتزعمها المحافظون، لكن هامش الخطأ في الاستطلاع بلغ 4%، ما قد يعني أن الحزبين يحصلان على نفس النتائج.



وفي مقاطعة نوفا سكوشا، انخفض الدعم للحزب الليبرالي بنسبة 8% هذا الربيع مقارنة بنوايا التصويت في الشتاء الماضي، ولكن لا تزال فرق رئيس الوزراء جستن ترودو تتقدم على أندرو شير بفارق كبير 42% مقابل 35%، أما الحزب الديمقراطي الجديد فمستقر عند 11%، وحزب الخضر حصل على 10% من نوايا التصويت.