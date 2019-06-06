باراجواي تتعادل 11 وديًا مع هندوراس

تعادل منتخبا باراجواي وهندوراس 1 1 في المباراة الودية التي جمعتهما، على ملعب أنطونيو آراندا في مدينة سيوداد ديل إيستي في باراجواي، ضمن التحضيرات لبطولتي كوبا أمريكا والكأس الذهبية.



وجاء هدف باراجواي بتوقيع أوسكار تاكوارا كاردوسو عقب 15 دقيقة من بدء اللقاء.. وفي الشوط الثاني، تمكنت هندوراس من إدراك التعادل عبر ماينور فيجيروا في الدقيقة 75.



ويأتي اللقاء ضمن تحضيرات باراجواي لبطولة كوبا أمريكا، أما منتخب هندوراس فيستعد لخوض بطولة الكأس الذهبية.



يذكر أن منتخب الباراجواي لكرة القدم هو ممثل باراجواي الرسمي في رياضة كرة القدم، وتصنيفه العالمي 33، تأسس اتحاد الباراجواي لكرة القدم في العام 1906، وانضم إلى الفيفا في العام 1921.



وشاركت باراجواي 8 مرات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 1930، 1950، 1958، 1986، 1998، 2002، 2006، و2010 أول مباراة دولية لها كانت في عام 1919 وخسرت فيها امام الأرجنتين 1 - 5 وأكبر فوز لها كانت على بوليفيا 7 - 0 في عام 1949 وأقسى خسارة لها كانت في عام 1926 على يد الأرجنتين 0 - 6.