الصين تمنح تراخيص الاستخدام التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس لـ 4 شركات

منحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الخميس تراخيص الاستخدام التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس إلى 4 شركات.



وذكرت الوزارة – في بيان اليوم - أن التراخيص تم منحها إلى شركات (تشاينا تيليكوم)، و(تشاينا موبايل)، و(تشاينا يونيكوم)، و(تشاينا برودكاستينج نتوورك) لتمثل هذه الشركات الدفعة الأولى التي حصلت على تراخيص الاستخدام التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس.



وأضافت أن صناعة اتصالات الجيل الخامس تتمتع بميزة تنافسية من خلال الجمع بين الإبداع الذاتي والتعاون المنفتح، وأن معايير الجيل الخامس هي معايير دولية موحدة تم إنشاؤها من قبل شركات الصناعة العالمية، حيث تملك الصين ما يزيد عن 30% من براءات الاختراع الأساسية لهذه التكنولوجيا.



وأشارت الوزارة إلى أن شركات أجنبية بما فيها نوكيا وإريكسون وكوالكوم وإنتل شاركت بشكل عميق في تجربة هذه التكنولوجيا، لافتة إلى أن الصين ترحب دائما بالشركات المحلية والأجنبية للمشاركة النشيطة في بناء وتطبيق وترويج شبكة الجيل الخامس وتقاسم منافع تنمية الصناعة.