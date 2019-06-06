بيانات حكومية: الحصبة تنتشر بسرعة في اليابان

أفادت أحدث البيانات التي جمعها المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان بأن عدد مرضى الحصبة في اليابان ازداد بشكل سريع منذ بداية هذا العام.



ووصل عدد المرضى، وفقا للبيانات، إلى 566 شخصا خلال الفترة بين أول يناير و26 مايو الماضيين بزيادة الضعف عن الرقم الأولى لعام 2018 بأكمله وهو 282 مصابا.



وأضاف المعهد، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية، بأنه في غضون سبعة أيام فقط من 20 مايو الماضي، سجلت 20 حالة إصابة جديدة على الأقل عبر أنحاء البلاد، مع العلم بأن أكثر المدن التي ينتشر بها المرض هي أوسكا ثم طوكيو، ونظرا لأن هذا المرض شديد العدوى، فقد دعا المعهد إلى اتخاذ تدابير شاملة لمنع الإصابة بالعدوى من المستشفيات.