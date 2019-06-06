فيضانات شديدة وعواصف مطيرة تضرب نصف رومانيا

ضربت فيضانات شديدة وعواصف مطيرة العديد من المحليات في أكثر من نصف مقاطعات رومانيا فضلا عن العاصمة بوخارست، بينما تشير تحذيرات الطقس بأن تقلبات الأحوال الجوية ستستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل.



وأفادت البيانات الصادرة عن إدارة حالات الطوارئ بأن الفيضانات ضربت نحو 126 من المحليات والمناطق في 24 مقاطعة عبر أنحاء رومانيا ومنها بوخارست، كما تأثرت الطرق وحركة السكة الحديد بالأمطار الغزيرة في عدة أجزاء من البلاد.



وقالت إدارة الطوارئ، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، إن مئات المنازل وأفنية البيوت وملحقاتها أضيرت بالفيضانات فضلا عن عدة مبان حكومية، كما تم إجلاء 171 شخصا في يوم واحد، كما تدخلت عشرات الفرق من رجال الإطفاء والدرك والسلطات المحلية في المناطق المتضررة من الفيضانات في جميع أنحاء البلاد في الأيام الماضية.



في الوقت نفسه، أصدر علماء المياه تحذيرا باللونين الأصفر والبرتغالي بالنسبة لنهر الدانوب حيث يزداد تدفق النهر باضطراد، مع استمرار الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح القوية خلال الأيام المقبلة.