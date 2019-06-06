زيادة حادة في أسعار الوقود بقبرص خلال خمسة أشهر

ذكرت رابطة المستهلك القبرصية أن أسعار الوقود شهدت زيادة ملحوظة في قبرص بين منتصف يناير وحتى نهاية مايو الماضيين مقارنة بأسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.



وأوضحت الرابطة، وفقا لصحيفة (سايبروس ميل) على الإنترنت، أنه في أقل من خمسة أشهر زاد سعر بنزين 95 مبلغ 16.9سنتاتلتر وزيت التدفئة 10.9 سنتات للتر، وسعر زيت الديزل 10.6سنتات للتر الواحد.



وبلغ السعر المتوسط اللوقود في الفترة الأخيرة بقبرص الي 1.21 (اليورو) حيث كان السعر الأدنى 1.14 (اليورو) بتاريخ يوم 25 فبراير لعام 2019 م. والأعلى 1.26 (اليورو) بتاريخ يوم 13 مايو 2019 م وبالقياس، بلغ السعر المتوسط للبنزين في هذه الفترة عالميا إلى 1.35 اليورو.