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الخميس 06/يونيو/2019 - 09:21 ص

بومبيو يبدي قلقه جراء الانقسامات في المعارضة الفنزويلية

وزير الخارجيّة الأمريكي
وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ
dostor.org/2655266

عبّر وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه مؤخرا حيال الانقسامات بصفوف المعارضة الفنزويلية والتي قد تصب بنظره بمصلحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال بومبيو - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- "إن الإبقاء على المعارضة موحدة، يبدو أمرا بمنتهى الصعوبة"، مضيفا أنه سيكون هناك أكثر من 40 شخصًا يدّعون أنهم خليفة مادورو.

وكان زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو أعلن نفسه، في وقت سابق، رئيسًا بالوكالة للبلاد، وأيّدته بذلك نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.

وقد نشر وزير الخارجية الأمريكي، تغريدة 30 ابريل الماضي: "أعلن الرئيس المؤقت، خوان جوايدو، اليوم، بداية عملية التحرير، تدعم الحكومة الأمريكية بشكل كامل سعي الشعب الفنزويلي لنيل الحرية والديمقراطية، ولا يمكن هزيمة الديمقراطية".

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