بطاقة هوية وطنية للمرضى في اليابان بحلول 2023

قررت الحكومة اليابانية اتخاذ المزيد من الخطوات لتمكين المواطنين من استخدام بطاقات الهوية الوطنية بدلًا من شهادات التأمين الصحي في جميع المستشفيات تقريبًا بحلول مارس 2023.



وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن الحكومة تخطط لإصدار خريطة طريق ربما في أغسطس تتضمن مجموعة من البرامج الجديدة لاستخدام بطاقة الهوية الصحية "ماي نمبر"، على أن يبدأ بشكل جدي استخدام هذه البطاقة الشخصية كبطاقة تأمين صحي.



جدير بالذكر أن حكومة اليابان هي السلطة العليا الحاكمة في اليابان وتقسم إلى ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية تقوم بأعمالها بشكل منفصل، بالإضافة إلى الحكومة المركزية يطبق في اليابان نظام الحكم المحلي في المحافظات والمدن والقرى.