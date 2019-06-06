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الخميس 06/يونيو/2019 - 09:16 ص

مركز أبحاث: أكثر من 40 مليون شخص يعيشون بواشنطن ولدوا في بلد آخر

مركز أبحاث: أكثر
أ ش أ
dostor.org/2655259

أصدر مركز بيو الأمريكي للأبحاث تقريرا مفصلا بالأرقام عن المهاجرين في الولايات المتحدة، التي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين في العالم.

وتشير الأرقام التي أوردها المركز الأمريكي، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، إلى أن أكثر من 40 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة ولدوا في بلد آخر، وهو ما يمثل حوالي خُمس المهاجرين في العالم عام 2017.

ووفقا لتقديرات مركز بيو للأبحاث فإن معظم المهاجرين (76 في المائة) موجودون في البلاد بشكل قانوني، في حين أن ربعهم غير شرعيين.

وتعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تنوعا في العالم، حيث يوجد هناك تمثيل لكل بلد تقريبا في صفوف المهاجرين الأمريكيين.

وبلغ عدد الأجانب الذين ولدوا في الولايات المتحدة 44.4 مليون في عام 2017، حيث يمثل المهاجرون اليوم 13.6 في المائة من سكان البلاد، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف النسبة (4.7 في المائة) في عام 1970.

ومع ذلك، فإن نسبة المهاجرين اليوم لا تزال دون المستوى القياسي البالغ 14.8 في المائة عام 1890، عندما عاش نحو تسعة ملايين مهاجر في الولايات المتحدة.

وارتفع عدد طلبات التجنيس في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الذين قدموا طلبات في عام 2018 أكثر من 800 ألف مهاجر مقيم.

ويعتبر المكسيكيون أكثر الجنسيات المهاجرة في الولايات المتحدة، ففي عام 2017 كان هناك نحو 11 مليون مهاجر مكسيكي يعيشون في الولايات المتحدة، ويمثلون 25 في المائة من باقي المهاجرين.

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