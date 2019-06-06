السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش بالعريش

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش، فجر أمس الأربعاء ما أدى إلى استشهاد عدد من قوات الأمن.



وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.



الجدير بالذكر أن عناصر ارهابيه فجر امس قامت بالهجوم علي كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران.



وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.