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الخميس 06/يونيو/2019 - 07:42 ص

استعدادا لأمم إفريقيا.. معسكر المنتخب ينطلق اليوم ببرج العرب

المكسيكى خافير أجيرى
المكسيكى خافير أجيرى
dostor.org/2655247

ينطلق معسكر المنتخب الوطنى الأول بقيادة المكسيكى خافير أجيرى، اليوم الخميس، ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لبطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 يونيو الجارى.

وأعلن أجيرى قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

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