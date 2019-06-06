القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
مصر
الخميس 06/يونيو/2019 - 07:50 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2655246

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 36
شبين الكوم 24 36
طنطا 23 34
دمنهور 23 31
الإسكندرية 23 30
بلطيم 23 31
مطروح 22 26
السلوم 20 26
سيوة 23 35
بورسعيد 24 28
دمياط 24 28
الزقازيق 22 35
الاسماعيلية 23 36
السويس 23 36
العريش 23 30
رفح 24 29
رأس سدر 25 36
نخل 18 35
نويبع 27 40
طابا 26 38
كاترين 17 32
الطور 21 34
شرم الشيخ 30 40
الغردقة 29 41
مرسى علم 25 38
الفيوم 25 37
بنى سويف 25 37
المنيا 24 39
أسيوط 25 40
سوهاج 26 41
قنا 27 43
الأقصر 30 45
أسوان 31 46
أبوسمبل 31 45
الوادى الجديد 28 45
شلاتين 28 39
ابو رماد 29 38
حلايب 30 37
رأس حدربة 30 36

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ 4 أيام

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ اسبوع

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ أقل من شهر

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ أقل من شهر

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ أقل من شهر

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

الآن

الترجى التونسى يرد على قرار إعادة نهائى أبطال إفريقيا

الجيش الليبى: إسقاط طائرة تركية بدون طيار بمطار معيتيقة

إحباط محاولة لتحرير عمر البشير ورموزه من سجن كوبر

المملكة المتحدة وأمريكا تحذران رعاياهما من الأوضاع بالسودان

ads
الأكثر قراءة

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

استعدادا لأمم إفريقيا.. معسكر المنتخب ينطلق اليوم ببرج العرب

متاعب نيمار لا تتوقف.. "إصابة مرعبة" قبل كوبا أمريكا

الترجى التونسى يرد على قرار إعادة نهائى أبطال إفريقيا

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

الرئيس نيوز

بالفيديو والصور.. مقتل 14 إرهابيا من منفذي هجوم العريش

"واشنطن بوست": "الداخلية" قتلت 5 تكفيرين بعد هجوم العريش

طقس ثاني أيام العيد "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 36

موسكو: طائرة روسية "اعترضت" أخرى أمريكية على الساحل السوري

"عيدك في الجنة".. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي

كشكول

رئيس جامعة بني سويف يعلن فوز كريم صابر بجائزة أفضل بحث بمؤتمر هامبورج بألمانيا

جامعة سوهاج تدين حادث جنوب العريش الإرهابي وتنعي شهداء الوطن

تعليم بورسعيد: مستعدون لأداء امتحانات الثانوية ب 14 لجنة

وزير التربية والتعليم ينعى شهداء الوطن

10 معلومات عن "بوكليت العربي" لطلاب الثانوية العامة

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"أمازون" تعلن توصيل الطرود بطائرة مسيرة جديدة خلال شهور

ملياردير هندي بارز يحصل على أول إقامة دائمة في الإمارات

النفس الأخير.. دراسة علمية حديثة: تعاطى الحشيش يصيب النساء وأبناءهن بـ«الفصام»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

الحصبة تكسر حاجز الألف إصابة فى أمريكا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎