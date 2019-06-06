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الخميس 06/يونيو/2019 - 05:18 ص

وزارة الصحة السودانية تنفى أعداد القتلى فى أحداث الاعتصام

وزارة الصحة السودانية
dostor.org/2655244

نقلت وكالة السودان للأنباء عن وكيل وزارة الصحة قوله إن عدد قتلى أحداث العنف الأخيرة بالبلاد لم يتجاوز 46 قتيلا.

ونسبت الوكالة إلى وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبد الجبار نفيه أن عدد القتلى تجاوز الـ100.

وأوضح عبدالجبار أن العملية التي قامت بها القوات المشتركة لتنظيف منطقة كولمبيا وما تبعها من إجراءات لم يقع فيها سوى بضعة قتلى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع الأحداث ميدانيا في المسارح وستبلغ التفاصيل للرأي العام لحظة بلحظة.

وجاء التوضيح بعدما قال مسعفون على صلة بـ"المعارضة السودانية" إن أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف الأخيرة.

وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن عدد القتلى الذين سقطوا في عملية يوم الاثنين والاضطرابات التي أعقبتها ارتفع إلى 108 قتلى وأنهم يتوقعون زيادة العدد.

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