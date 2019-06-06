القاهرة : الخميس 06 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
عالم
الخميس 06/يونيو/2019 - 02:17 ص

إحباط محاولة لتحرير عمر البشير ورموزه من سجن كوبر

عمر البشير
عمر البشير
dostor.org/2655238

أحبطت القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر وفق ما أكدته مصادر لقناة العربية.

وأوضحت المصادر أن أكثر من ١٠٠ من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.

كما أكدت أن الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز النظام لا زالوا داخل سجن كوبر.

إلى ذلك، أفادت بأنه تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.

يذكر أن البشير كان عزل واعتقل في 11 أبريل الماضي. وأكد وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق أول عوض بن عوف، في حينه اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

وبعد أيام قليلة من اعتقاله نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين من عائلة البشير، أنه نُقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.

كما تم اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني المخلوع، من بينهم رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير، وغيرهم.

ووجهت النيابة العامة إلى البشير في مايو تهماً بقتل متظاهرين، فضلاً عن غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ 3 أيام

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ 5 أيام

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ 5 أيام

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ 5 أيام

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ اسبوع

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

الآن

5 عوامل تدفع «كازابلانكا» للتربع على عرش إيرادات العيد

قرانشو بالغربية تتشح بالسواد حزنا على استشهاد أحد أبنائها في العريش

العائد إلى نجريج.. كيف احتفل صلاح وعائلته بعيد الفطر؟ (صور)

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

ads
الأكثر قراءة

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

أول رد فعل من الترجي التونسي على قرار إعادة نهائي أمم إفريقيا

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

أول رد فعل من الترجي التونسي على قرار إعادة نهائي أمم إفريقيا

منتخب ألمانيا يتدرب بصفوف مكتملة استعدادا لتصفيات يورو 2020

منتخب مصر للكرة الطائرة يتأهل رسميًا لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

الداخلية تثأر للشهداء.. مقتل 14 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش (فيديو وصور)

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

أول رد فعل من الترجي التونسي على قرار إعادة نهائي أمم إفريقيا

الرئيس نيوز

بالفيديو والصور.. مقتل 14 إرهابيا من منفذي هجوم العريش

"واشنطن بوست": "الداخلية" قتلت 5 تكفيرين بعد هجوم العريش

طقس ثاني أيام العيد "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 36

موسكو: طائرة روسية "اعترضت" أخرى أمريكية على الساحل السوري

"عيدك في الجنة".. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي

كشكول

رئيس جامعة بني سويف يعلن فوز كريم صابر بجائزة أفضل بحث بمؤتمر هامبورج بألمانيا

جامعة سوهاج تدين حادث جنوب العريش الإرهابي وتنعي شهداء الوطن

تعليم بورسعيد: مستعدون لأداء امتحانات الثانوية ب 14 لجنة

وزير التربية والتعليم ينعى شهداء الوطن

10 معلومات عن "بوكليت العربي" لطلاب الثانوية العامة

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"أمازون" تعلن توصيل الطرود بطائرة مسيرة جديدة خلال شهور

ملياردير هندي بارز يحصل على أول إقامة دائمة في الإمارات

النفس الأخير.. دراسة علمية حديثة: تعاطى الحشيش يصيب النساء وأبناءهن بـ«الفصام»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: دواء سرطان الثدي يمكن أن ينقذ الرجال من سرطان قاتل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎