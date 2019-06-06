حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 6 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: يربكك هذا اليوم نوعًا ما ولو أنّه يحمل بعض الفرص الشخصية والمهنية الذهبية التي يستحيل عليك تفويتها.

عاطفيًا: يجب أن تأخذ بعين الاعتبار دائمًا احتمال تأزّم الأوضاع أو العلاقات، لذا لا تُجازف باستمرار بمصيرك العاطفي.

صحيًا: الجلوس على شاطئ البحر عند ساعة المغيب ومطالعة القصص الرومانسية يريح الأعصاب ويمنحك الهدوء.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.