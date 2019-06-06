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الأبراج اليوم
الخميس 06/يونيو/2019 - 06:13 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 6 يونيو 2019

حظك اليوم.. جميع
سارة ساويرس
dostor.org/2655236

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يربكك هذا اليوم نوعًا ما ولو أنّه يحمل بعض الفرص الشخصية والمهنية الذهبية التي يستحيل عليك تفويتها.
عاطفيًا: يجب أن تأخذ بعين الاعتبار دائمًا احتمال تأزّم الأوضاع أو العلاقات، لذا لا تُجازف باستمرار بمصيرك العاطفي.
صحيًا: الجلوس على شاطئ البحر عند ساعة المغيب ومطالعة القصص الرومانسية يريح الأعصاب ويمنحك الهدوء.

الثور
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة ذهبية تنقذك من ورطة مهنية لا ناقة لك فيها ولا جمل، وتكون على موعد مع اهتمامات كثيرة تتعلق بالعمل.
عاطفيًا: تناقش أمورًا جدية تتعلق بمستقبلك العاطفي، وتخوض علاقة جدية إذا كنت أعزب، أو تفكر في مشروع مع الشريك في حال كنت مرتبطًا.
صحيًا: لا تقلل من أخطار العوارض الخفيفة التي تنتابك بين حين وآخر، استشر طبيبك.

الجوزاء
مهنيًا: يوم جميل وإيجابي على الصعيد المهني، يقدّم لك بعض التقدّم والتفوّق وربّما يفسح لك مجالًا واسعًا لإظهار مواهبك الجديدة.
عاطفيًا: لتكن خياراتك بنّاءة وواضحة ومدروسة تخدم مصلحة العلاقة، أما إذا أردت الارتباط فمن المستحسن اختيار يوم جيّد.
صحيًا: يستحسن أن تدعو الأصدقاء إلى التخييم في أرجاء الطبيعة وتمضية أجمل الأوقات معًا.

السرطان
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا للسفر والتواصل المميّز والمفاجآت الجميلة، ويدعوك إلى الاحتفال ونشر الآراء ويقدّم لك خيارات كثيرة.
عاطفيًا: أنت على قناعة بأن الحب هو حجر الأساس لبناء علاقة متينة وناجحة تنتهي بالاستقرار، إذن لماذا تتردد في الارتباط وتحسم أمرك نهائيًا.
صحيًا: تعاني قلّة النوم بسبب أمر مهم يشغل بالك، فحاول أن تعالجه سريعًا قبل تفاقمه.

الأسد
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من التطاول أو الاعتداء على سلطة ما أو رفع التحديات، ويتحدث عن ظروف عامة تربكك.
عاطفيًا: تجد نفسك مجبرًا على تنفيذ الوعود الكبيرة التي قطعتها للشريك، وإن كانت تسبب لك الإزعاج والضيق.
صحيًا: شهيتك المفرطة لا مجال للجمها إلا بتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي.

العذراء
مهنيًا: يخفّف هذا اليوم من الضغوط ويأتيك بدعم من قبل المسؤولين أو النافذين، أو تتلقى مساعدة في الوقت المناسب.
عاطفيًا: تهتم بالحبيب إلى أقصى حد، وتغدق عليه الوعود والهدايا المميزة، لكن لا تقدم على أمر إلا إذا كنت مقتنعًا به.
صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيّما السباحة.

الميزان
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التأمل والتفكير وإعادة النظر في أمور مهنية كثيرة، أو الانسحاب من بعض الأماكن الخطرة أو الانتماءات الدقيقة.
عاطفيًا: ركّز اهتمامك بشكل كثيف على الحبيب، واجعله يشعر بالراحة والأمان والطمأنينة قربك، وأفصح له عن مكنونات قلبك وأحاسيسك تجاهه.
صحيًا: قد تصاب بوعكة صحية خفيفة ناتجة من تعرضك للشمس طويلًا بلا حماية.

العقرب
مهنيًا: تسدي الزملاء النصائح وتقدّم الدعم إلى من يحتاجه، وترفض أن تظهر بموقف الضعيف أمام الاستحقاقات الكبيرة.
عاطفيًا: تعزّز علاقاتك بالشريك بشكل كبير، وتنجزان معًا الكثير من المشاريع المشتركة وتتركان بصمة مميزة.
صحيًا: تجنب تناول القهوة بعد الظهر ومساء فهي تسبب لك الأرق ليلًا.

القوس
مهنيًا: ثقتك الكبيرة بالنفس تكون عاملًا فعالًا في التعبير عن رغباتك أمام بعض المراجع النافذة، فتتلقى دعمًا لم تكن تتوقعه.
عاطفيًا: تكون اليوم على موعد مع خطوة مهمة في علاقتك العاطفية، وتتحول إلى شخص آخر يضج حنانًا وعاطفة ورومانسية.
صحيًا: تكثر الرحلات هذا الشهر، فقم بواحدة إلى الطبيعة التي تحث على المشي.

الجدي
مهنيًا: عليك التروي في اتخاذ أحد القرارات إذا كنت تجد أن من الأفضل عدم اتخاذها هذا اليوم لأن التراجع عنها قد يكون صعبًا.
عاطفيًا: تغمر الشريك بالحنان والعاطفة اللذين يستحقهما وتعمل لراحته، فيبادلك من جهته أصدق المشاعر.
صحيًا: نفسيتك المتوترة نوعًا ما بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط المهنية.

الدلو
مهنيًا: لا تمنح ثقتك لأشخاص لا يستحقونها ولا سيما أولئك الذين خبرتهم منذ سنوات وتعرف حقيقة معدنهم.
عاطفيًا: تشعر بالتوتر بسبب بعض تصرفات الحبيب، ولكنك تراقبها شيئًا فشيئًا فتتوصل إلى معرفة كيفية التعامل معها.
صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيما السباحة.

الحوت
مهنيًا: أوضاعك في العمل مستقرة حاليًا حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل.
عاطفيًا: حان الوقت لتجسيد أمانيك وتحقيق رغبة المحيطين بك بالارتباط رسميًا وتأسيس عائلة والتفكير في مستقبلك.
صحيًا: وفر على نفسك القيام بمهام الآخرين واكتف بالمطلوب منك فقط لترتاح بعض الشيء.

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